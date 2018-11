O agronegócio brasileiro exportou US$ 7,3 bilhões a mais do que importou em outubro. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse saldo positivo na balança comercial foi formado pela diferença entre vendas de US$ 8,48 bilhões e importações de US$ 1,19 bilhão. Os dados foram divulgados na sexta-feira (16).

Com o desempenho do período, o agronegócio passou a representar 38,5% de todas as exportações do País em outubro. As vendas do complexo soja, que envolvem grãos, farelo e óleo, aumentaram 78,8% frente a outubro do ano passado e alcançaram US$ 2,62 bilhões.

A maior parte das exportações de soja foi do produto em grão, com volume recorde para os meses de outubro: 5,35 milhões de toneladas (alta de 115,1%) e US$ 2,11 bilhões de faturamento, também um recorde para o mês.

Já a exportação de carnes ficou em US$ 1,35 bilhão. Em volume, houve aumento de 3,5%, com 608 mil toneladas. O principal item foi a carne bovina, com US$ 619 milhões (+3,3%). Os produtos florestais ficaram em terceiro lugar, com US$ 1,12 bilhão e crescimento de 10,2%.