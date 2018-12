O diretor-executivo da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Frederico Azevedo, juntamente com a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – Sistema Famasul, divulgou nesta quarta-feira (12), as expectativas para produção de grãos do Estado.

“Nossa expectativa é de que Mato Grosso do Sul atinja cerca de 10 milhões de toneladas na safra da soja em 2019, 10 milhões de toneladas de milho, no ano em que o Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio completará 10 anos”, aponta Azevedo.

Em sua apresentação, Azevedo destacou o impacto com as condições climáticas no estado: “Constatamos veranicos em lugares específicos do Estado. São cerca de 15 dias sem chuvas, mas com expectativa de que as precipitações retomem ainda esta semana e se estabilize”, completou.

Nas últimas cinco safras o aumento da área dedicada ao milho foi de 8,62%. “Apesar da baixa na produção na safra 2017/2018, atingimos no ciclo anterior 9,8 milhões de toneladas, muito próximo da expectativa para 2019”, pontua Azevedo. Em relação à soja também houve aumento no espaço dedicado à cultura. O crescimento foi de 30,27% nas últimas 6 safras, em cima de áreas antropizadas.

Sobre o SIGA MS, programa que monitora do desenvolvimento das safras de grãos, foi apresentado o aumento de visita nas propriedades no último ciclo, em relação ao 2015/2016. No milho o aumento das visitas técnicas às propriedades para avaliação da safra foi de 341%, enquanto que na soja foi de 237%, somando 2978 visitas e 2002, respectivamente.

Foram apresentados também os dados do Circuito Aprosoja/MS, que passou pelo municípios de Maracaju, Ivinhema, Rio Brilhante e Dourados, atendendo 600 produtores.

O Mapeamento da Economia Agrícola (MEA), que mapeia o custo de produção e a viabilidade econômica da cultura, desenvolveu atividades em 14 municípios, sob a finalidade de apresentar ao agricultores os melhores caminhos de rentabilidade, produtividade e conhecer seus custos e riscos.