Com maior espaçamento das chuvas as plantadeiras aceleraram em Mato Grosso do Sul. Foram 812.240 hectares plantados no período de 10 dias, um avanço de 28,6%, totalizando 54,2% do total da área estimada para o cultivo da soja na safra 2018/19. Os dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio – SIGA, gerenciado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), foram divulgados nesta sexta-feira (19).

A região Sul está com o plantio mais avançado, em média a 60,0%, enquanto a região Centro está com 42% e a região Norte com 37,3% de média. A área plantada até o momento, conforme estimativas do SIGA é de, aproximadamente, 1,539 milhão de hectares.

“Esta é a melhor época para plantar e as chuvas deram um espaçamento valioso. O produtor está pronto, com equipes bem alinhadas. Na última semana não adiantamos mais devido o excesso de chuvas, Mas aproveitamos bem a janela que se abriu nos últimos dias. Provavelmente tenhamos um fim de semana chuvoso, mas abrindo uma nova janela, caminharemos para o encerramento”, relata o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

A porcentagem de área plantada é superior em aproximadamente 10,8%, em relação ao mesmo período da safra 2017/18.

Da safra em curso MS possui 26,86% já negociados, de acordo com dados da GRANOS Corretora. Ano passado, o valor era de 26,84% para a mesma data. Em relação ao ciclo 2017/18 as estimativas apontam para 91% comercializado.

“Quanto a comercialização o dólar caiu bastante esta semana, Chicago está frio e temos uma super safra americana se concretizando, esses dados junto à estimativa de safra recorde no Brasil, deixa o mercado andando de lado, até um pouco negativo, mas boas oportunidades sempre aparecem, e precisamos estar a postos para aproveitá-las”, recomenda o presidente da Aprosoja/MS ao avaliar o momento econômico para o agricultor sul-mato-grossense.