Mato Grosso do Sul registra números positivos com um crescimento de 4,2% na produção

A colheita de cana-de-açúcar referente à safra 2018/19, em Mato Grosso do Sul registra números positivos, com 2,2 milhões de toneladas colhidas no mês de outubro e um crescimento de 4,2% na produção, em comparação ao mesmo período de 2017.

A informação divulgada pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), destaca ainda, o período acumulado, de abril a outubro deste ano, no qual foram processadas 38,4 milhões de toneladas de cana, o que representa retração de 1,2% em comparação ao ano anterior.

Na última quinzena de outubro foram registrados 306 milímetros de chuva na região da Grande Dourados, 159 milímetros a mais que a média dos últimos 10 anos.

De acordo com o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho, mesmo com excesso de chuva no período, foi possível manter o ritmo de produção na quinzena.

“O regime de distribuição de chuvas permitiu a mesma performance de moagem nos últimos 15 dias de outubro, mantendo o volume um pouco maior comparado ao ano passado, no entanto, o efeito da chuva aparece na qualidade da matéria prima, onde temos quase cinco quilos de açúcar a menos extraído da cana”, explica.