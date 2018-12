O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Maurício Saito, divulgou na manhã desta quarta-feira (12) que o estado movimentou, por dia, U$ 15,4 milhões, com exportações no setor agropecuário. As informações correspondem ao balanço de 2018.

Saito detalhou os números produzidos diariamente pela agricultura e pecuária. O valor é reflexo da produção, como mostra os dois gráficos abaixo.

Saito comemora os números positivos alcançados em 2018 e destaca que Mato Grosso do Sul tem uma tendência de evolução maior por sua característica que possibilita novas aberturas de áreas de produção. O resultado deste ano colocou o estado em 2º lugar no ranking nacional da produção de carne bovina e produtos florestais. O MS possui 11% da participação nacional na produção da carne bovina e 8,0% na produção de produtos florestais, como mostra o quadro abaixo com os demais produtos.

Puxado pela soja, Mato Grosso do Sul tem participação de 95,3% das exportações. A exportação total do estado é de U$ 4,862 bilhões, no qual o setor é responsável por U$ 4,620 bilhões, conforme os balanço divulgado nesta manhã. Os números deste ano também revelam que o saldo de empregos gerados em MS atingiu 2,5 mil vagas, foram 252 novos postos ao mês.

Com expectativa de melhora para 2019, Saito fala do principal desafio que o setor enfrenta. “Temos agora uma questão de seca em algumas regiões, mas estamos otimistas porque tivemos um aumento diário e, ao mesmo tempo, uma adoção de tecnologia bastante intensa por parte dos nossos produtorres”, disse ao destacar que no próximo ano a safra será melhor.