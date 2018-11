O Seminário terá palestras com cases de sustentabilidade na sojicultura e premiará os produtores que participam do programa

Associações e Federações da cadeia agrícola se reúnem no dia 21 de novembro, em Campo Grande (MS), para apresentar os resultados do programa Soja Plus em 2018 e as perspectivas para 2019. O Soja Plus oferece cursos, materiais e assistência técnica gratuitos para a melhoria gradativa e contínua da gestão ambiental, social e econômica da propriedade rural.

O Seminário terá palestras com cases de sustentabilidade na sojicultura e premiará os produtores que participam do programa e que obtiveram melhor performance na BA, MS e MG com melhores práticas de gestão.

Para Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), uma das entidades que apoiam o evento, o Soja Plus contribui para a melhoria da qualidade de vida nas fazendas e para a imagem do agronegócio brasileiro. “Criado há oito anos, o Soja Plus tem gerado melhores oportunidades sociais e econômicas nas principais regiões produtoras com eficiência na produção. É de interesse de toda a cadeia que o desenvolvimento do setor aconteça de forma sustentável”, afirma.

Além da ABIOVE, participam do Seminário a Associação Brasileira de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (SENAR/MS).

O Seminário Soja Plus 2018 é aberto ao público e os interessados em participar podem fazer o cadastramento gratuitamente no local. O evento antecede o MS Agro 2018, promovido pela FAMASUL, que debaterá o cenário e as tendências na política e na economia brasileira no próximo governo.

Programação do Seminário Soja Plus 2018

15h - Credenciamento

15h30 - Abertura com dirigentes da ABIOVE, da AIBA, da FAEMG, da FAMASUL e do SENAR/MS

16h - Palestra: Sustentabilidade da Soja Brasileira

16h20 - Resultados e perspectivas do Soja Plus em MS, MG e BA

17h20 - Premiação dos melhores produtores do Soja Plus em 2018

17h40 - Perguntas

18h - Coquetel de encerramento