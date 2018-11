Tereza esteve com representantes do setor produtivo nesta manhã, em Campo Grande

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, afirmou nesta sexta-feira (9), que Mato Grosso do Sul vive um momento histórico com a indicação da deputada federal reeleita, Tereza Cristina, para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Para Riedel que esteve com a futura ministra nesta manhã, o momento de discussão profunda que o país vive, de reformas que virão, a deputada sul-mato-grossense surge como “protagonista”. Ao lembrar-se do histórico de Tereza, o secretário ressaltou que ela tem o preparo que a pasta precisa para avançar.

“Venho ratificar todo o apoio do governador Reinaldo Azambuja e do governo do estado ao seu papel e seu desempenho”, disse Riedel concluir que “a indicação de Tereza como um avanço para o estado”.