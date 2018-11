Levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços aponta que foram exportadas 57,16 mil cabeças de bovinos vivos em outubro, com faturamento total de US$ 38,13 milhões. O volume total embarcado ficou 60,0% menor que setembro último, e praticamente estável (-1,3%) na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os reflexos da crise na Turquia ocorreram agora com o término dos contratos vigentes. Novos contratos foram efetivados, porém, em menor quantidade. Sendo assim, o país exportou 28,6 mil cabeças de gado a menos, frente a 96,0 mil cabeças exportadas no mês de setembro deste ano para este destino. Outros compradores do gado brasileiro em outubro foram a Jordânia, o Líbano, o Iraque e Hong Kong, respectivamente.