Exportações e cafés brasileiros especiais dispararam 27,16% entre janeiro e novembro de 2018. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com esse desempenho, o Brasil chegou a vendas de 5,6 milhões de sacas de 60 quilos.

Com esse resultado, o volume exportado em 11 meses gerou US$ 1 bilhão em vendas – o preço médio da saca ficou em US$ 178,98. Comparado aos cafés verdes, esse preço é 33,9% maior. A Embrapa explicou ainda que esses cafés sãos os considerados de qualidade superior ou com algum tipo de certificado de práticas sustentáveis.

Até novembro, as vendas totais de café para o exterior somaram 31,376 milhões de sacas, preço médio de US$ 145,13 e receita de US$ 4,5 bilhões. Apenas no mês passado, o País vendeu 3,6 milhões de sacas.