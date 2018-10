O setor pecuário de Mato Grosso do Sul vem registrando desempenho positivo ao longo deste ano. A informação foi disponibilizada no Boletim Casa Rural elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

Entre janeiro e setembro deste ano, as vendas de carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul somaram 95,2 mil toneladas, com incremento de quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as exportações totalizaram 87,7 mil toneladas.

Na avaliação do diretor-secretário do Sistema Famasul, Frederico Stella, a qualidade da carne produzida em Mato Grosso do Sul tem sido um fator relevante nas vendas do setor. “Percebemos que os principais países compradores da nossa matéria-prima têm elevado as negociações em 2018. Em um ano, os chilenos, nosso maior cliente, ampliaram as compras da carne sul-mato-grossense em quase 80%. Além disso, o dólar este ano está 14% mais valorizado e isso faz com que o nosso produto fique mais competitivo no mercado internacional”, afirma.

No ranking dos destinos da carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul, o Chile respondeu por 26,8% da receita, seguido por Hong Kong com 21,2% do faturamento com os embarques para o mercado externo no período de janeiro a setembro de 2018.

A receita total atingiu US$ 395,4 milhões, com elevação de 6,1% frente aos US$ 372,6 milhões do janeiro a setembro de 2017. “Mais do que volume, vemos uma valorização nas vendas de carne bovina do nosso estado. Nos Países Baixos, por exemplo, que representam 2,98% das vendas de MS, o quilo é negociado a quase 9 dólares”, ressalta Stella.