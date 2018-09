A cada dia os alimentos orgânicos ganham espaço no prato dos brasileiros pelas vantagens na saúde que eles proporcionam, por serem cultivados à base de práticas ecológicas, sem o uso de agrotóxicos.

Mas o que muita gente não se atenta é que comprar das feirinhas orgânicas, diretamente do agricultor, também está incentivando a rede de produção e o consumo sustentável, ou seja, a agricultura familiar.

Pensando nisso a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) fez uma lista com 11 feiras orgânicas para quem deseja conhecer esses espaços em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, 15 famílias agrícolas cultivam alimentos e comercializam nas seis feiras pela cidade que acontecem em horários e dias alternados, mais especificamente nas quartas-feiras, sábados e domingos. Das 15 famílias, nove são feirantes.

Quem toma por hábito frequentar uma feira desse tipo não está levando apenas saúde para casa, mas também estimula a economia regional. Daí a relevância de prestigiar as feiras.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) – a plataforma não está totalmente atualizada – há 855 iniciativas, ou seja, feiras com produtos orgânicos no país. São Paulo é o estado com maior número de feiras, 190 no total. Já Mato Grosso do Sul possui 11 feiras de orgânicos, isso sem contabilizar as feiras tradicionais, em cidades como Bonito e Nioaque, em que há agricultores com práticas agroecológicas junto aos demais feirantes.