Foi lançado nesta sexta-feira o Showtec 2019, o evento foi realizado nessa sexta-feira (28), na sede da Casa Rural, em Campo Grande, no lançamento foram apresentadas as novidades da feira, que é considerada uma das maiores do segmento de agricultura e pecuária do Brasil.

O evento está marcado para os dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2019, em Maracajú. Nos três dias, os participantes vão contar come mais de 100 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. No evento você poderá conferir lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento.

O presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, disse que “o evento serve para que o produtor possa entender o que é preciso fazer para resolver os mais diversos tipos de problemas”.

Maurício Saito, presidente do sistema Famasul ressaltou que essa possibilidade de levar negócios diferenciados para o Showtec, pode ocasionar a entrada de mais investidores aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, ele ainda destacou o desempenho do setor produtivo, aliada à pesquisa e à tecnologia, durante a abertura oficial da Showtec 2019.

A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros.