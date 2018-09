A comercialização dos produtos no “Saladão” está prevista para começar neste mês

Os agricultores familiares de Campo Grande poderão comercializar seus produtos, a partir de setembro, no ônibus do projeto Saladão. Para participar da iniciativa, os interessados devem entrar em contato com os responsáveis de uma das 24 associações de produtores existentes na capital para fazerem cadastro e receberem acompanhamento técnico da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

A comercialização dos produtos no Saladão está prevista para começar na segunda quinzena de setembro. O primeiro ponto de venda será na igreja Perpétuo Socorro, toda quarta-feira, das 6h às 18h. Outros locais estratégicos para o comércio, como a Praça do Peixe, devem ser definidos nos próximos dias.

O ônibus utilizado para o projeto é de propriedade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sesdesc) e desde meados do ano passado passou por reformas para ser adaptado ao projeto, com gôndolas e umidificador de ar.

O veículo tem capacidade para armazenar mais de 300 kg de legumes, frutas e verduras produzidos pelos agricultores. O Saladão é uma parceria entre Agraer e Sedesc.