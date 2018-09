Terminou no último sábado (15), o período de vazio sanitário no estado. E Mato Grosso do Sul sedia nesta segunda-feira (17), a abertura oficial do Plantio de Soja da Safra 2018/2019, que faz parte do projeto Soja Brasil. A solenidade será realizada na Fazenda Jaraguá, município de Terenos, e contará com palestras em volta do tema “Cenário político e os grandes desafios da safra 2018/2019”.

Há 12 anos o prazo do vazio sanitário é cumprido pelos agricultores do estado. Até o momento foram lavrados 35 autos de infração, sendo 20 por falta de cadastro e 15 por deixar de destruir plantas voluntárias de soja. As equipes fiscalizaram 931 mil hectares e 3.124 produtores rurais, mas os números devem aumentar nos próximos dias, visto que ainda há fiscais estaduais agropecuários em campo.

Todos os produtores que cultivam soja devem fazer o cadastro obrigatório até o dia 10 de janeiro de 2019, sendo que quem perder o prazo estará sujeito a multa de 100 Uferms. A Iagro orienta que cumprir o calendário do plantio reduz o uso de fungicidas e a resistência do fungo, por isso a janela de plantio da soja vai de 16 de setembro até 31 de dezembro de 2018.

O período de plantio está previsto na Lei Estadual nº 5.025/2017 e quem descumprir com ele poderá receber multa de 200 Uferms e demais graduações previstas na legislação. Além disso, a mesma lei proíbe o cultivo de soja sobre soja, soja safrinha ou soja de segunda safra no Estado.

Para sanar quaisquer dúvidas e prestar mais esclarecimentos a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) coloca à disposição do produtor o telefone: 0800 647 2788.