O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) prorrogou o prazo para a entrega de documento que possibilita redução de até 100% do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para produtores.

A entrega do Ato Declaratório Ambiental (ADA), foi prorrogada até 31 de outubro. O prazo terminaria nesse domingo, dia 30.

O ADA é o instrumento legal que permite reduzir em até 100% o ITR sobre áreas do imóvel rural de interesse ambiental, efetivamente protegidas e declaradas no Documento de Informação e Apuração do imposto.

São consideradas de interesse ambiental, não tributáveis, as Áreas de Preservação Permanente (APP), de reserva legal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de interesse ecológico, de servidão florestal ou ambiental, as cobertas por floresta nativa e as alagadas para abertura de reservatório de usinas hidrelétricas.

A declaração é feita na internet, por meio da página: http://serviços.ibama.gov.br. Para declarar o ADA é preciso informar o CPF e/ou o CNPJ do proprietário e a senha na página de acesso.