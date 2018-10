Setembro fecha com a alta da cotação do boi gordo superior a 5%

No último mês, o boi gordo encerrou com valor médio de R$147,24/@, contra R$139,36/@ contabilizado no início de setembro. As informações são da Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul.

A valorização da arroba do boi gordo no estado, livre de Funrural e referente às negociações à vista, foi motivada pela oferta restrita de animais terminados e pelo desempenho positivo da demanda no mercado interno e externo. Em setembro, por exemplo, as exportações de carne bovina in natura registraram 14,6 mil toneladas, com alta de 43,3% em relação ao ano passado.

“Apesar da cotação em alta no mercado pecuário, não há a garantia de maior rentabilidade para o produtor tendo em vista que neste momento de pastagens precárias é preciso suplementar o rebanho, fato que eleva o custo da arroba produzida. A manutenção dos preços nos próximos meses irá contribuir para minimizar os gastos excessivos do produtor no período dos pastos secos” afirma o diretor-secretário do Sistema Famasul, Frederico Stella.