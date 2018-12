Procura pressiona a cotação do boi gordo em todas as praças

No levantamento da última terça-feira (18/12), as valorizações da arroba do boi gordo ficaram por conta das praças pecuárias onde os frigoríficos não conseguiram alongar as escalas de abate e abastecer os estoques para o aumento do consumo esperado para a próxima semana.

Isso por conta da oferta controlada de boiadas dessas regiões. No Norte de Mato Grosso, por exemplo, a alta foi de R$ 1,00/@ na comparação dia a dia e as escalas de abate giram em torno de três dias. Em regiões onde as escalas de abate estão confortáveis, as indústrias aproveitaram para oferecer preços menores.

Em Dourados-MS, a queda foi de 0,7% frente ao último levantamento (17/12) e as escalas de abate atendem a primeira semana de janeiro. No mercado atacadista os preços ficaram estáveis e a margem de comercialização dos frigoríficos que desossam está em 22,2%, acima da média histórica.