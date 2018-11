Após manifestações de diversos setores, principalmente do setor produtivo, o senador Pedro Chaves retirou de pauta o Projeto de Lei do Senado (PLS), que dispõe sobre a gestão e proteção do bioma Pantanal.

A proposta do senador licenciado, Blairo Maggi, em que Pedro Chaves é relator, tem objetivo de reduzir impactos ao meio ambiente e proteger a fauna e a flora da planície alagável no Centro-Oeste, o que resultaria na restrição para o uso da área.

Em entrevista ao JD1 Notícias, a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputada Tereza Cristina, disse que o texto não agradou os produtores rurais porque “eles consideram que algumas partes complicam a atividade econômica no Pantanal”. “O Pantanal tem que ter atividades comerciais para que as pessoas sobrevivam lá, com sustentabilidade, mas eles não podem ficar privados de trabalhar exercer atividade econômica”, considerou a parlamentar.

Segundo a parlamentar não havia consenso entre o setor produtivo e ambiental por esse motivo, Tereza Cristina viu a necessidade de solicitar a retirada da PLS de pauta. “Pedi ao senador Pedro chaves que a gente conversasse mais sobre esse tema para que não ficasse um projeto de lei que engessasse o Pantanal, prejudicando a atividade econômica”, disse a deputada ao considerar que as pessoas que moram no pantanal “tem que ganhar e sobreviver”.

Tereza Cristina comemorou a retirada de pauta. O projeto tramitava no Senado e voltará a ser discutido em seminários e reuniões com diversos setores. “Agora vamos ter tempo de argumentar mais e fazer um texto melhor possível”, concluiu.