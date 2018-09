A safra de algodão deste ano em Mato Grosso do Sul registrou o maior índice de produtividade do Brasil. Os dados são da Abrapa (Associação Brasileira de Produtores de Algodão) e foram informados por Adão Hoffmann, diretor-executivo da Ampasul (Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão) ao Governo do Estado.

“A produção sul-mato-grossense de algodão hoje está concentrada em Chapadão do Sul e Costa Rica. Em termos e produtividade ficamos à frente de estados como a Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais na safra deste ano. Essa é uma excelente notícia para o Estado”, comentou o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta.

Para a safra de 2019, a estimativa da Ampasul é de um aumento de 15% da área plantada - que atualmente é de 30.450 hectares e deve aumentar para 34 mil hectares.

Ainda para o próximo ano, em parceria com a Semagro, Fundação MS, Embrapa Dourados, UFGD e IFMS, será feito o plantio de 6 campos experimentais nos municípios de Terenos, Sidrolândia, Maracaju, Anaurilândia, Naviraí e Aral Moreira para estimular a expansão da cultura.