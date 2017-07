Os donos de pet shops de todo o Brasil deverão ficar atentos, pois a CDC (Comissão de Defesa do Consumidor) na Câmara projeta lei que obriga aos estabelecimentos instalações de câmeras para acompanhar os cuidados com os pets. Quem descumprir com a determinação pode pagar multa ou ter as atividades suspensas.

De acordo com matéria publicada nessa sexta-feira (14) no site O Estado de São Paulo, a ideia é que os clientes possam acompanhar os serviços de banho e tosa pela internet. Esse projeto será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e na CCJ (Constituição e Justiça e de Cidadania).

Caso a lei seja aprovada, entrará em vigor um ano após sua publicação. A lei prevê que as gravações sejam armazenadas por seis meses depois da realização do serviço. E tudo deve estar disponível em tempo real na internet. Quem descumprir a essa determinação pode ser punido com multa ou suspensão das atividades.

Atualmente a lei tramita na Câmara, esse projeto seguirá para o Senado.