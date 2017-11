A cidade de Sochi será a base da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira (30) em encontro do coordenador de Seleções, Edu Gaspar, com jornalistas em Moscou. Durante a coletiva de imprensa, Edu ainda comentou os planos de preparação da Seleção Brasileira.

"Iniciaremos nossa preparação na Granja Comary. Quero esse último contato com nosso país, com nosso torcedor. Após isso passaremos um período em Londres antes de chegar a Sochi", disse Edu.

Dentre os planos para a base da Seleção em Sochi, Edu Gaspar ressaltou o bem estar da cidade, a possibilidade de receber os familiares em hotéis próximos e o plano de criar uma área de recuperação e fisioterapia para os atletas.

"Quero investir bastante na recuperação dos atletas. Preciso prepará-los bem para os jogos e recuperá-los bem para os treinamentos e para a sequência da competiçã", disse.

Edu Gaspar está em Moscou junto ao técnico Tite, o supervisor Luís Vagner Vivian, o administrador Hamilton Correa e o chefe de segurança Aloísio Rocha. A comitiva da Seleção Brasileira está na capital russa para o sorteio final da Copa do Mundo.