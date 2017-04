Acadêmico da Uems é selecionado para evento sobre energia no México

O engenheiro Ambiental Nélison Ferreira Corrêa, aluno do Mestrado em Recursos Naturais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Dourados, foi selecionado para participar do Student Energy Summit (SES) 2017. O evento será nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de junho, na cidade de Mérida, no México.

O SES é um evento internacional, realizado pela organização Student Energy, que reúne os alunos mais brilhantes do mundo para discutir as principais questões e tendências na área de energia sustentável. O evento, que ocorre de dois em dois anos, já foi recebido pelo Canadá (2009 e 2011), pela Noruega (2013) e pela Indonésia (2015). Neste ano, foram selecionados 800 alunos, de 120 países.

“Essa é uma oportunidade incrível de conhecer novas tecnologias na área de energias sustentáveis, fazer o networking com outras universidades do mundo e levar o nome da Uems para um evento internacional”, afirma Corrêa.

Também participam do evento especialistas da área de energia de todo o mundo, além de representantes de empresas, agências internacionais, Ongs, setor público e aceleradores de negócios.

Nélison conta que, desde a graduação, estuda e atua na área de energia sustentável. Ele se formou em 2015, no curso de Engenharia Ambiental, também oferecido pela Uems. Nos anos de 2012 e 2013, fez um intercâmbio na Holanda, por meio do programa Ciência sem Fronteiras, e desenvolveu um projeto na Eindhoven University of Technology.

Segundo Nélison, a Assessoria de Relações Internacionais e Mobilidade (Arelim) auxiliou todo o processo de inscrição e seleção para o Student Energy Summit 2017, que começou em março.

A Arelim é responsável pelos convênios e acordos de Cooperação Internacional com Universidades e Institutos de pesquisas estrangeiros, que possibilitam a inserção da Uems no exterior.