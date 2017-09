Acidente com avião militar mata 10 na República Democrática do Congo

Pelo menos dez tripulantes de um avião militar de carga morreram devido à queda da aeronave na manhã deste sábado no distrito de N'sele, ao leste da capital da República Democrática do Congo, devido a um erro técnico, informaram fontes governamentais à Agência Efe.

O avião militar, que havia saído do aeroporto internacional de N'djili, em Kinshasa, com destino a Bukavu (no leste do país), caiu poucos minutos após decolar, causando a morte de pelo menos 10 pessoas que formavam a tripulação.

O acidente teria ocorrido devido a erros técnicos, segundo o Ministério de Mídia e Comunicação, que informou que a investigação está aberta para conhecer mais detalhes sobre o incidente.

"O avião caiu minutos após decolar. Perdeu o controle e estava invisível para a torre de controle", disse o porta-voz do governo, Lambert Mende Omalanga.

Segundo fontes do Aeroporto Internacional de Kinshasa, a aeronave tinha a missão de prestar reforço a soldados congoleses em Bukavu, e levava munição e dois veículos, mas não militares.

Em 2014, outro avião da missão da ONU para a estabilização da República Democrática do Congo (MONUSCO) caiu na província de Kivu do Norte, no leste do país africano, sem provocar vítimas.