Acidente entre carreta, ambulâncias e ônibus deixa 21 pessoas mortas

A colisão envolvendo uma carreta, duas ambulâncias e um ônibus deixou 21 mortos e 22 feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari, Grande Vitória. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

O acidente envolveu uma carreta que transportava rocha, um ônibus da Viação Águia Branca que seguia de São Paulo para Vitória, uma mini-van da Prefeitura de Jerônimo Monteiro e uma âmbulância da Prefeitura de Alfredo Chaves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta, que transportava rocha, invadiu a contramão e bateu com um ônibus da Viação Águia Branca. As duas ambulâncias seguiam atrás do coletivo e também foram atingidas.

Testemunhas contaram que, assim que o caminhão bateu no ônibus, o coletivo partiu ao meio e, em seguida, pegou fogo. Os passageiros do ônibus receberam os primeiros socorros na rodovia. Alguns foram levados para hospitais da Grande Vitória de helicóptero. Ainda segundo a PRF, a maioria das vítimas teria morrido carbonizada.