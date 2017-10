Acusado de tentar estuprar adolescente tenta absolvição, mas justiça nega

Justiça nega recurso de um homem condenado a dois anos e oitos meses de prisão, em regime aberto, por tentativa de estupro de vulnerável. O acusado buscava a absolvição por falta de provas e tem pedido recusado nasta quinta - feira (5).

De acordo com o processo, no dia 23 de janeiro de 2012, em um bar na vila Manoel Taveira, em Campo Grande, o homem, tentou praticar atos libidinosos da conjunção carnal com uma menor, na época com 13 anos. Ele teria puxado a vítima pelo braço, na tentativa de passar a mão em sua vagina. Mas conseguiu dar apenas um beijo no rosto da adolescente. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento da apelação.



O advogado, do réu, apontou que nos dias atuais é difícil ao magistrado julgar casos como esse. “Ficou muito difícil para a defesa, tendo em vista que qualquer coisa pode ser enquadrada como estupro ou tentativa de estupro, principalmente quando se trata de vulnerável. Embora a jovem vítima, com quase 14 anos, tivesse estatura grande para a idade. Mesmo assim, torna-se difícil”, ressaltou.



Na tentativa de mostrar a situação de seu cliente, a defesa apontou que no dia dos fatos o acusado estava alcoolizado, e é funcionário público há mais de 12 anos, tem família e que a vítima estava no local, ainda que acompanhada.

Para o relator do processo, desembragador, Geraldo de Almeida Santiago, não há motivos para modificação da sentença de primeiro grau. “A firme palavra da vítima, corroborada pelas demais testemunhas presenciais, é prova suficiente para condenação do acusado”, disse.