Aeroporto tem 9 voos cancelados por falta de combustível

O fim das reservas de querosene de aviação no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck nesta sexta-feira (25), em Brasília, causaram o cancelamento de pelo menos nove voos que pousariam ou partiriam do terminal. A paralisação dos caminhoneiros, que chega ao quinto dia em todo o país, impede que o combustível chegue até o aeroporto.

Até as 11 h, o aeroporto fez 141 movimentos aéreos. Destes, 8 tiveram atraso. A Inframerica, concessionário que administra o local, orienta os passageiros a buscar informações em suas companhias aéreas antes de ir para o terminal. As equipes de atendimento da concessionária foram reforçadas para atender aos usuários.

Um dos voos em atraso é o da empresa Latam, que partiria para São Paulo às 10h30. Para que o voo não fosse cancelado, a empresa fará uma parada para reabastecimento no aeroporto de Caldas Novas, a cerca de 330 quilômetros da capital federal. Dois voos da companhia no aeroporto de Brasília já foram cancelados. No total, chegam a dez os voos da Latam cancelados em todo o país.

A empresa informou que os passageiros dos voos cancelados estão recebendo toda a assistência necessária e que os demais clientes podem verificar a situação de seus voos diretamente no site da empresa. “Para minimizar impactos, os passageiros com partidas, chegadas ou conexões domésticas programadas para hoje nos aeroportos de Brasília, Confins, Goiânia, Maceió e Uberlândia podem alterar seus voos sem a cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data, sem multas”, informou, em nota.

As companhias aéreas Gol, Avianca e Azul também colocaram suas centrais à disposição para remarcação de passagens sem cobrança de taxa e sem pagamento de diferenças tarifárias. No caso da Azul, o cancelamento ou a remarcação do bilhete será para voar até dia 31 de maio.

O contingenciamento do combustível no aeroporto já vinha ocorrendo desde a terça-feira (22). Nos últimos dias, apenas dez caminhões chegaram ao aeroporto, todos sob escolta policial. Em dias normais, o terminal recebe uma média de 20 desses veículos.

Os aviões que pousam na capital federal precisam partir dos aeroportos de origem com combustível suficiente para seguir viagem. Todos os aviões que pousarem hoje no terminal aéreo e que necessitem de abastecimento ficarão em solo até o fornecimento de combustível no aeroporto ser normalizado.