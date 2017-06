África do Sul sacrifica 260 mil aves para evitar propagação de gripe aviária

O ministro de Agricultura, Florestas e Pesca da África do Sul, Senzeni Zokwana, anunciou hoje (29) que aproximadamente 260 mil frangos foram sacrificados para evitar a propagação de um surto de gripe aviária detectado em fazendas no nordeste do país. A informação é da agência EFE.

"A nossa equipe de veterinários respondeu rapidamente a esta ameaça. Colocamos as fazendas afetadas em quarentena e as aves foram sacrificadas e os ovos, destruídos. Foram cerca de 260 mil", disse o ministro, citado pela imprensa sul-africana.

Em maio, o órgão alertou os agricultores sobre a ameaça iminente de gripe aviária, quando o vizinho Zimbabué informou sobre seu primeiro caso. Na semana passada, a África do Sul informou de dois casos, um em uma fazenda de frangos em Villiers e outro em uma de ovos em Standerton, ambas no nordeste do país. O Ministério garantiu que não houve mais casos.

"As carnes nas prateleiras são seguras para o consumo, já que passaram pelo processo de inspeção e foram certificadas", disse o ministro Zokwana.