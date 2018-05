ANTT divulga tabela de frete mínimo para caminhões

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgou nesta quarta-feira (30), a tabela com preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes por eixo carregado. A fixação de uma tabela de frete foi uma das exigências dos caminhoneiros na greve deflagrada na semana passada. A questão entrou no acordo firmado entre a categoria e o governo, na última quinta-feira (24).

As tabelas têm caráter obrigatório para o mercado de fretes do país e foram elaboradas em conformidade com as especificidades das cargas e estão divididas em: carga geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. A tabela foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (31).

Os valores da tabela valem até 20 de janeiro de 2019. As tabelas seguintes deverão ser publicadas até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e serão válidas para o semestre em que forem editadas.

Confira os valores da tabela.