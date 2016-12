Após defender homossexual, ambulante é espancado até a morte em estação do Metrô de São Paulo

Um vendedor ambulante foi morto em uma estação do Metrô de São Paulo na noite de Natal (25). Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública (SSP-SP), o vendedor Luís Carlos Ruas, 54 anos, foi agredido por dois homens, por volta das 22h25 de ontem, e morreu após ser espancado dentro da Estação Pedro II. O boletim de ocorrência do caso não esclarece, mas há indicativos de que o ambulante tenha sido espancado após defender um morador de rua homossexual, que teria se desentendido com os dois agressores.

De acordo com a SSP-SP, Ruas comercializava salgados e refrigerantes na Rua Vergueiro, na região central da capital paulista, e se desentendeu com os dois homens, próximo à estação do metrô. Ele tentou correr até a bilheteria da estação para escapar dos dois homens, mas foi atingido por vários golpes e caiu no local. Os agentes de segurança do metrô o socorreram e o encaminharam ao Hospital do Servidor, mas ele não resistiu às agressões.

Por meio de nota, a SSP-SP informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Metropolitano, que faz diligências para identificar e prender os suspeitos. Uma das linhas de investigação é de que um grupo de intolerância ao homossexualismo tenha praticado o crime.

Procurado pela Agência Brasil, o Metrô de São Paulo informou que depois de prestarem os primeiros socorros, os agentes de segurança da empresa conduziram o ambulante para o Pronto Socorro Vergueiro. Segundo a nota, o ambulante foi agredido na área livre do mezanino da Estação Pedro II. "O Metrô colabora com a autoridade policial para o esclarecimento do crime", diz a nota.