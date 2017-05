Ariana Grande fará show beneficente em Manchester no próximo domingo

A cantora americana Ariana Grande participará, no próximo domingo (3), de uma apresentação beneficente no Estádio Old Trafford , em Manchester, Reino Unido, para arrecadar fundos para as vítimas do atentado terrorista ocorrido no último dia 23 naquela cidade, ao final do seu show. A artista americana, que após ataque suspendeu a turnê "Dangerous Woman", tinha prometido retornar a Manchester. A informação é da agência EFE.

A artista tinha acabado de encerrar seu espetáculo no Manchester Arena - com capacidade para 22 mil pessoas - quando o terrorista suicida Salman Abedi, de 22 anos, detonou um explosivo caseiro, matando 22 pessoas e ferindo 64, muitas delas menores de idade.

Os organizadores do evento anunciaram nesta terça-feira (30) que cantora se apresentará junto com os músicos Justin Bieber, Kathy Perry, Miley Cyrus e Coldplay. O local tem capacidade para 50 mil pessoas e a previsão é de que o show seja transmitirá ao vivo pela rede BBC.

O valor arrecadado irá para o fundo de emergência "We Love Manchester", que apoia os afetados pela tragédia. Quem estava na Manchester Arena no dia do crime receberá gratuitamente o convite.