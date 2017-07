Ataque em Nova York deixa ao menos um morto e vários feridos

Um homem armado com um fuzil automático disparou nesta sexta-feira contra várias pessoas em um hospital de Nova York, deixando pelo menos um morto e vários feridos, aparentemente funcionários do corpo médico, segundo a polícia da cidade. A informação é da agência EFE.

Meios de comunicação locais apontam que o atirador, que ainda está dentro do hospital Bronx-Lebanon, no bairro do Bronx, pode ser um funcionário antigo ou atual desse centro médico. A polícia de Nova York confirmou que foram efetuados vários disparos dentro do hospital e pediram aos moradores que evitem a área.