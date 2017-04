Ato de policiais civis termina em tumulto no Congresso Nacional

Policiais civis de vários estados e do Distrito Federal protestaram na tarde desta terça-feira



Policiais civis de vários estados e do Distrito Federal protestaram na tarde desta terça-feira (18), em Brasília, contra a proposta de reforma da Previdência. Durante o ato, um grupo de policiais tentou invadir a chapelaria do Congresso Nacional. Houve tumulto, e vidraças do prédio foram quebradas.

Imagens mostram que a Polícia Legislativa usou spray de pimenta e bombas para dispersar o conflito. Segundo a Polícia Militar do DF, havia cerca de 1 mil policiais no gramado em frente à sede do Legislativo, no momento da confusão.

Até as 16h, não havia registro de feridos.A reportagem entrou em contato com a direção do Senado e da Polícia Civil, e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.

O ato em oposição à reforma da Previdência foi convocado pela União dos Policiais do Brasil (UPB). Em nota divulgada à imprensa, o Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol) afirma que a proposta em tramitação no Congresso é "uma ameaça à sociedade e resultará em uma polícia cada vez mais envelhecida nas ruas".