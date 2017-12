O ex - ator, Guilherme de Pádua, que matou a atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Glória Perez, em dezembro de 1992, segue firme na vida religiosa e se torna pastor.

De acordo com a matéria da Isto É e com apoio do Jornal Estado de Minas, veiculada nesta quarta-feira (13), Guilherme se formou recentemente no Seminário Carisma, lugar onde se forma pastores da Igreja Batista de Lagoinha (MG).

“O seminário nos conduz a descobrir tantas coisas surpreendentes. Vou sentir saudades! Mas agora é colocar em prática”, afirmou, em sua conta no Facebook.

“Enfim, agora pastor Guilherme”, disse, também em uma publicação no Facebook, a designer de moda Juliana Lacerda, atual esposa do ex – ator.

“Ele esperou mais de 15 anos para que este dia chegasse, mas, como nós dizemos tudo no tempo do Senhor”, acrescentou em sua publicação Juliana, casada com o Pádua desde março deste ano.

Crime

Em dezembro de 1992 Pádua assassinou a atriz Daniela Perez, eles faziam um par romântico na novela da Rede Globo, “De Corpo e Alma”, veiculada no horário nobre da TV. O crime teve ajuda da então, na época, esposa de Guilherme, Paula Nogueira Thomaz.

A vitima foi apunhalada 18 vezes com uma tesoura e seu corpo e foi deixado em um matagal da Barra da Tijuca (RJ). O casal assassino foi condenado a 19 anos e seis meses de cadeia. Mas o ex – ator cumpriu apenas sete anos.

Após sair da prisão em 1999, Guilherme se mudou para Belo Horizonte (MG) e começou a frequentar a Igreja Batista de Lagoinha.