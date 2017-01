Balanço de 2016 aponta perda de 1,3 milhão de vagas com carteira assinada

O Brasil perdeu 1.321.994 vagas de trabalho com carteira assinada em 2016 de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número já havia sido negativo em 2015 com o fechamento de 1,5 milhão postos de trabalho, o pior resultado desde o início da série histórica.

Ao todo, em 2016 foram registradas 14,7 milhões de contratações e cerca de 16,1 milhões de demissões. O que resulta em um corte de mais de 1 milhão de vagas.

Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Previdência social (MTPS) o setor que mais sentiu a queda foi o da construção civil que fechou 13,48% dos postos de trabalho formais, seguido pelo extrativo mineral, com redução de 5,67% das vagas e a indústria da transformação com diminuição de 4,23% dos postos de trabalho.