Mais de 650 imigrantes irregulares foram resgatados entre sexta - feira (17) e sábado (18) por embarcações espanholas quando dirigiam-se em várias balsas ao litoral da província de Murcia, no sudeste do país. As informação são da agência EFE.

Cerca de 470 imigrantes chegaram à cidade de Cartagena nas últimas horas transportados por um navio da Marinha, um do Salvamento Marítimo e outro da Guarda Civil, informaram os serviços de socorro.

Atendidos pela Cruz vermelha, esses imigrantes serão hospedados provisoriamente em uma escola, uma vez que o Centro de Internamento de Estrangeiros (CIE) da cidade de Murcia está lotado, depois que ontem à noite chegaram 200 imigrantes.

Concretamente, o Salvamento Marítimo e a Guarda Civil auxiliaram 189 pessoas que viajavam em 19 balsas, enquanto 34 imigrantes tinham chegado ao solo espanhol por seus próprios meios.

Uma vez finalizada a intervenção da Cruz Vermelha, essas pessoas foram colocadas à disposição da polícia espanhola.