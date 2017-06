BNDES financia desenvolvimento de remédios para doenças sem tratamento

Financiamento no valor de R$ 76,1 milhões foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento, pela Aché Laboratórios Farmacêuticos, de 55 medicamentos destinados a doenças ainda sem tratamento ou que apresentem eficácia superior à dos remédios disponíveis atualmente no mercado. O anúncio foi feito hoje (21) pelo banco.

O empréstimo permitirá à empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos efetuar seu plano de investimentos em inovação radical, que envolve a pesquisa de novos ativos farmacêuticos, e no desenvolvimento de novos produtos, informou a assessoria de imprensa do BNDES. O financiamento concedido pelo banco equivale a 70% do investimento total da empresa no projeto.