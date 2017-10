Bolivianos creem que Evo Morales disputará nova eleição à Presidência

Uma pesquisa da firma Markets and Samples, publicada pelo jornal Página Siete, aponta que 65% dos entrevistados assumem que Morales vai concorrer a uma nova eleição à Presidência e 63% dizem que não está qualificado para isso, informou a agência de notícias Télam.

Apesar de Morales não ter o direito constitucional de disputar um novo mandato, 29% consideraram que ele tem o direito de apresentar uma nova candidatura. Da mesma forma, 65% disseram que Morales poderá se qualificar para sua postulação apesar das restrições atuais e 27% disseram que ele não o fará.

No entanto, apenas 27% estão dispostos a votar em Morales e 17% apostam no ex-presidente Carlos Mesa, que seria eleito na segunda rodada, com 41% dos votos, contra 31% do atual presidente, de acordo com a pesquisa.