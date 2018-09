Um helicóptero fez o transporte do presidenciável do aeroporto até o Palácio dos Bandeirantes, onde ele foi coloca em uma ambulância e levado para o hospital

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, acaba de chegar ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ele saiu de Juiz de Fora em um avião que pousou no aeroporto de Congonhas. De helicóptero da Polícia Militar ele seguiu até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. De lá, ele foi colocado em uma ambulância com destino ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi.