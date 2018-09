Flávio Bolsonaro, filho do candidato a presidência Jair Bolsonaro, publicou em seu twitter na manhã desta sexta-feira (7) que o pai passou bem durante a noite e será transferido ainda hoje para o Hospital Sírio-libanês em São Paulo.

Bolsonaro foi vítima de um atentado na tarde da última quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG). Ele era carregado pela multidão quando foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos, que em depoimento à polícia após ter sido preso, alegou “motivações pessoais” para cometer o crime.

Como o estado de saúde de Bolsonaro é considerado extremamente estável a família decidiu pela transferência para a capital paulista. De acordo com informações do G1 uma ambulância saiu por volta das 8h25 (horário de Brasília) desta sexta-feira da Santa Casa em direção ao Aeroporto de Serrinha, em Juiz de Fora. Por volta das 9h, duas aeronaves decolaram do aeroporto de Serrinha. A previsão é de que o voo até São Paulo dure 50 minutos.