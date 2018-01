O prêmio da Mega da Virada que foi de R$ 306 milhões e contemplou 17 apostas gerou polêmica no distrito de Palheiros, zona sul de São Paulo, pois três bilhetes foram premiados em uma mesma lotérica da região. O caso, que é considerado uma raridade, foi explicado, na verdade um erro no registro da aposta causou a raridade.

De acordo com a Veja, a Caixa Econômica informou que os bilhetes fora registrados no mesmo dia. Todas as apostas foram feitas em um mesmo caixa, que estava atendendo na fila preferencial para idosos, gestantes, mãe com crianças de colo e deficientes.

Ainda conforme a Veja, o ganhador preencheu vários bilhetes ao mesmo tempo, pois o apostador era responsável por um bolão. Porém a aposta não foi computada como bolão.

Na hora de registrar o jogo o jogador se confundiu e anotou três vezes o mesmo jogo. Essa é a explicação de três jogos terem sidos premiados em uma mesma lotérica.

Conforme a Caixa, o ganhador já deu entrada ao processo para resgatar o prêmio e que ele irá dividir o prêmio de R$ 54 milhões entre os amigos que participaram do seu bolão.

Três bilhetes sorteados em uma mesma lotérica é a primeira que acontece, um caso parecido aconteceu em 2015 quando uma lotérica de Vitória (ES) sorteou dois bilhetes da Mega.