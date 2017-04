Caixa já pagou mais de R$ 12,3 bilhões das contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal já pagou mais de R$ 12,3 bilhões para cerca de 8 milhões de trabalhadores beneficiados pela MP 763/2016. O cálculo considera a soma das fases liberadas até o momento.

Com relação ao pagamento da segunda fase das contas inativas do FGTS, a Caixa informa que o valor pago entre os dias 8 e 10 de abril alcançou R$ 6,2 bilhões, o equivalente a 55% do total de R$ 11,2 bilhões previstos na segunda fase.

O número de trabalhadores nascidos em março, abril e maio que já sacaram os recursos das contas do Fundo referente à MP 763/2016 superou 4,3 milhões e representa 56% dos 7,7 milhões de pessoas nascidas no período.