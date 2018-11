A estimativa é que um milhão de pessoas esteja em Brasília no dia 1º de janeiro

Admiradores do presidente eleito, Jair Bolsonaro, se mobilizam pelas redes sociais para acompanhar a posse, no dia 1º de Janeiro de 2019, em Brasília. Embora não haja estimativa oficial, já que os grupos se organizam de forma espontânea, a expectativa é de que um milhão de pessoas se reúna na capital federal para a troca da faixa presidencial.

Ao Jornal de Brasília, o promotor de eventos Felipe Porto, informou que vai providenciar carros de som, telões e tendas. Felipe, que organiza um dos movimentos da “festa da posse”, pretende também fazer arrecadação de alimentos não perecíveis para serem distribuídos a comunidades carentes do Nordeste.

Programação

A primeira cerimônia é uma missa na Catedral de Brasília, pela manhã. Após a missa, o novo presidente segue pela esplanada até o Palácio Itamaraty, onde o Bolsonaro almoça com autoridades. Depois o presidente e seu vice seguem para o Congresso Nacional para a sessão solene de posse, onde também fará seu primeiro discurso como presidente. Depois segue para o Palácio do Planalto, onde Michel Temer passará a faixa presidencial.

Caravana de Campo Grande

Cerca de 100 campo-grandenses já confirmaram que passarão o Reveillón em Brasília, para acompanhar de perto a posse de Bolsonaro. A caravana sairá de Campo Grande no dia 30 de dezembro e retornará dia 2 de janeiro. Dois ônibus foram alugados para levar parte da caravana, alguns seguirão de carro e avião até a capital do país.

A coordenadora do Movimento Voluntários da Pátria, Morgana Lima, que é uma das responsáveis pelo grupo que seguirá de ônibus disse ao JD1 Notícias que os dois veículos já estão com os 44 assentos reservados e que, dependendo da demanda dos interessados, existe a possibilidade e alugar um terceiro ônibus. Para mais informações, Morgana orienta que o interessado (a) entre em contato com ela pelo número (67) 998139275.