Uma família passou a virada de ano novo reunida dentro um ônibus em Duque de Caxias (RJ), isso tudo para acompanhar Cesar que trabalha como cobrador e estava de serviço na noite de réveillon.

Conforme o site da revista Exame, Cristiane, pegou seus filhos e foi fazer uma surpresa ao marido que estava trabalhando na virada. A família se reuniu dentro do coletivo e jantaram por lá mesmo.

Cristiane então tirou uma foto e postou em seu Facebook, a imagem se espalhou pela internet e muitas pessoas elogiaram a atitude da família.

Na publicação a mulher escreveu, “fomos ali fazer uma surpresinha”, e assim a família passou o ano novo no trabalho de Cesar.

“E assim entramos em 2018. Primeiro uma oração e depois uma jantinha gostosa no ônibus, já que o marido estava de serviço, fomos romper o ano no ônibus com ele. Família base de tudo”, disse Cristiane.

Na terça-feira (2) a mulher se espantou com a repercussão de sua postagem, ela não imaginava que uma simples postagem tomaria uma proporção imensa.