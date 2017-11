Com Marun ministro, MS ganha peso no cenário nacional

O deputado federal Carlos Marun (PMDB), líder da tropa de choque do presidente Michel Temer, assume nesta quarta-feira (22) a Secretaria de Governo, cargo que tem peso de ministro. O posto era ocupado por Antonio Imbassahy, do PSDB, que foi remanejado com o distanciamento dos tucanos do presidente Temer.

A nomeação só dependia da confirmação de Temer, o que aconteceu nesta terça-feira (21). Ramez Tebet foi o último sul-mato-grossense a ocupar cargo no primeiro escalão. Ele foi ministro da Integração no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2001.

A posse estava prevista para o dia 09 de dezembro, mas o Presidente foi convencido de que era preciso ser feita imediatamente. O JD1 Noticias não conseguiu contato com o Deputado Marun, mas outros parlamentares confirmaram as informações.

Agora Mato Grosso do Sul ganha grande peso político no cenário nacional. Já que neste cargo Marun terá contato direto com o presidente e poderá pleitear sobre assuntos pertinentes ao Estado com mais facilidade dando mais celeridade às questões de MS.

Trajetória

Marun foi secretário municipal de Assuntos Fundiários da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em 1996; Diretor Presidente da Empresa Municipal de Habitação (EMHA) da Prefeitura Municipal Campo Grande (1997-2004).

Em 2005 foi eleito vereador em Campo Grande, esteve à frente da liderança da bancada do PMDB na Câmara Municipal até 2006 – mesmo ano em que passa a cumprir o primeiro mandato como deputado estadual. Em 2007 licenciou-se do cargo de deputado para ser secretário de Habitação e Cidades e presidente da Agência de Habitação Popular, a convite do governador André Puccinelli, permanecendo no cargo até 2014, quando candidatou-se a deputado federal e foi eleito com 91.816 votos.