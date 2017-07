Com renda de US$ 37 milhões, Neymar é um dos mais ricos do mundo

Com 37 milhões de dólares recebidos no ano passado, o atacante do Barcelona, Neymar, de 25 anos, ficou entre os 18 mais ricos atletas do mundo. E assim ficou sendo o único representante brasileiro na lista de 100 atletas mais ricos do planeta.

A classificação saiu na revista Forbes e foi destaque nessa terça-feira (4) no site da Veja. A matéria apontou o jovem milionário na lista dos 100 atletas mais ricos do mundo. A publicação americana destacou também o fato do jogador se o atleta mais bem pago entre os menores de 26 aos.

Com a classificação da revista o ex-jogador dos Santos ficou na 18º colocação e recebeu 37 milhões de dólares, ou seja, R$ 122 milhões. Com isso ele desbancou astros americanos de outras modalidades como: O golfista Jordan Spieth, de 23 anos, que é o segundo com ganho de 34.5 milhões de dólares, e o jogador de basquete Kyrie Irving, de 25 anos, do Cleveland Cavaliers, na terceira posição com 29,9 milhões de dólares entre salários, bônus e acordos publicitários.