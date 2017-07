Começa greve da oposição venezuelana contra Assembleia Constituinte de Maduro

A Venezuela viveu na manhã de hoje (26) as primeiras horas da greve de dois dias convocada pela oposição para protestar contra a Assembléia Constituinte promovida pelo governo de Nicolás Maduro, com bloqueio de várias ruas e avenidas de Caracas e outras cidades. Várias lojas e centros comerciais também amanheceram fechados. As informações são da agência Télam.

Enquanto a oposição relatou uma paralisação de vários setores da economia na chamada "greve cívica", a televisão oficial exibiu imagens de movimentações nas ruas e estações de metrô, além de um chamado do governo ao trabalho.

O primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional (Congresso), Freddy Guevara, disse que a greve geral recebeu "apoio fundamental" de centrais sindicais, agremiações do setor de transporte, além do grupo de empregadores Fedecámaras, que congrega empresários de 14 setores da economia venezuelana.