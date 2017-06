Corinthians encerra preparação para clássico

Na manhã deste sábado (10), o Corinthians encerrou a preparação para o clássico Majestoso deste domingo (11), às 15h (de MS), na Arena Corinthians. No último trabalho antes do jogo, Fábio Carille contou com novidades no treinamento realizado no CT Dr. Joaquim Grava.

O zagueiro Balbuena, que se recuperava de lesão, retornou aos treinamentos nos últimos dias e deve retornar à equipe titular. Já o atacante Ángel Romero, que servia a Seleção Paraguaia em amistosos internacionais, retornou aos treinamentos e também deve ser novidade entre os titulares.

Em seu tradicional treino invisível, o comandante do Timão definiu a possível escalação para o duelo contra o tricolor do Morumbi. O Alvinegro deve entrar em campo escalado com: Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô.

Dentre os relacionados, a novidade fica por conta do meia Rodrigo Figueiredo. Formado nas categorias de base do Timão, o jovem está relacionado pela primeira vez para uma partida desde que foi promovido à equipe profissional.

Confira os relacionados para o clássico Majestoso:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Guilherme Arana e Moisés

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto, Fellipe Bastos

Meias: Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Pedrinho, Camacho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Romero, Clayton, Clayson e Kazim