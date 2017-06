Corregedoria do MP investiga venda de palestras do procurador da República

Para investigar a venda de palestra pelo procurador da república Deltan Dallagnol, a Corregedoria Nacional do Ministério Público (CNMP) instaurou na quarta-feira um procedimento.

Dallagnol é coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba (PR) e autor da denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A polêmica sobre as palestra de Dallagnol começou após reportagem da Folha de São Paulo mostrar que uma empresa estava oferecendo as palestra do procurador por R$ 40 mil em seu site. Em seguida, a página doi retirada do ar com a informação de que o palestrante não autorizou a oferta.

Após a divulgação da comercialização das palestras, em nota, o procurador informou que os recusos arrecadados estavam sendo usados para doação ou para um fundo de combate a corrupção.

Os deputados federais Paulo Pimenta (PT) e Wadih Damous (PT) entraram com a representação no CNMP no começo desta semana.

A representação será analisada pelo corregedor nacional Cláudio Henrique Portela do Rego. O corregedor pode arquivar o caso, abrir sindicância ou abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).