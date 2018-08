Com pedradas, ataques com bombas de gás improvisadas, venezuelanos e brasileiros se confrontaram neste sábado (18), em Pocaraima – Rondônia, fronteira com a Venezuela.

De acordo com a Folha de São Paulo, a tensão entre os brasileiros e refugiados venezuelanos que vivem na cidade, aumentou após um comerciante local ser surrado em uma tentativa de assalto, na sexta-feira (17).

A onda de violência começou com uma manifestação pacífica contra a imigração, convocada após o comerciante, Raimundo Nonato, ser espancado por refugiados e ter R$ 23 mil e celulares roubados. Raimundo está internado com traumatismo craniano.

Os refugiados foram expulsos das tendas que ocupavam na região de fronteira do Brasil com a Venezuela. Com pedradas, um grupo de brasileiros fez venezuelanos recuarem para dentro de seu território, mas os refugiados começaram a quebrar carros de brasileiros na divisa.

O exército, que está em missão humanitária na região, não interveio na situação.