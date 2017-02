Cronograma para saque de conta inativa do FGTS é divulgado hoje

Mais de 30 milhões de brasileiros que têm saldo em conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar o beneficio a partir de março. O governo divulga nesta terça-feira (14) o calendário com o cronograma para os trabalhadores terem acesso ao dinheiro.

O calendário para o saque do beneficio deve ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários e vai acontecer até o meio do ano. Poderão ser sacados, sem limite por pessoa, os valores das contas inativadas até 31 de dezembro de 2015.

Quem nasceu em janeiro e fevereiro poderá sacar o dinheiro a partir de março. Os trabalhadores que nasceram em março, abril e maio poderão sacar o beneficio em abril. Já quem nasceu em junho, julho e agosto poderá sacar o dinheiro em maio. Os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro poderão sacar o beneficio em junho. E quem nasceu em dezembro poderá sacar em julho.





Fonte: Agência Brasil

Uma conta inativa do FGTS deixa de receber depósitos do empregador porque o contrato de trabalho foi encerrado. Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, não pode sacar o dinheiro ao sair do emprego.

Segundo informações do governo são mais de R$ 43 bilhões parados nessas contas dos quais R$ 34 bilhões serão sacados. Cerca de 80% dos trabalhadores têm entre R$500 e R$ 1.500 para sacar. Os outros 20% têm mais de R$ 1.500 a receber.